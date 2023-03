Rúben Amorim antes do Arsenal-Sporting: "Eu pico mais os jogadores no campeonato"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão do jogo contra o Arsenal, em Londres, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa

Que Sporting esperar? "Estou à espera de um jogo muito difícil, de uma equipa que vai entrar com outra velocidade que não em Alvalade, que já nos conhece e percebe melhor, vai mudar a abordagem. Vamos tentar fazer melhor que em Alvalade. Não tem na cabeça que tem um jogo para decidir. Vejo com elevado grau de dificuldade. Temos ambição, queremos fazer o nosso jogo, ter bola. Mas é o que o jogo ditar. Sabemos que jogam até aos 98 ou 128 minutos. A grande responsabilidade está do lado do Arsenal e podemos jogar com isso. É bom começar um bocadinho com bola, se for possível."

Picar os jogadores? "Eu pico mais no campeonato, fi-lo com o Boavista, assim que saímos do jogo com o Arsenal. Eles nestes jogos estão muito concentrados, toda a gente os quer jogar. Não quero que pensem que é um jogo extra, estamos por direito e estamos aqui para lutar pelos nossos objetivos. Sabemos que do outro lado está uma das melhores do Mundo, de um dos melhores campeonato."

Paulinho titular? "Não vou revelar. As características dos nossos avançados são diferentes. Ele já sabe."