Rúben Amorim amarra Palhinha: o pedido do treinador a Varandas

Treinador vê o médio fundamental, pela solidez, para provável Liga dos Campeões 2021/22. E já o disse a Varandas...

João Palhinha é um dos elementos mais valiosos do plantel do Sporting e também dos que, como tal, tem mais mercado além-fronteiras. No entanto, e apesar de um cenário de venda bombástica no próximo verão estar sempre em cima da mesa, o treinador Rúben Amorim já pediu ao presidente Frederico Varandas, apurou O JOGO, que faça de tudo para segurar o médio na temporada 2021/22, pois considera-o uma peça fundamental para a campanha em solo nacional e, acima de tudo, para a - previsível - presença na próxima edição da milionária Liga dos Campeões.

Os leões lutam pela conquista do título, e além de recuperar o trono nacional a entrada direta na prova milionária (a última participação foi em 2017/18) é fundamental para a sustentabilidade financeira do clube. E uma vez dentro da próxima edição da Champions, Amorim não quer prescindir de Palhinha para levar avante o seu projeto na prova, com a solidez e a robustez que acredita que o médio poderá fornecer à equipa verde e branca na competição onde entram os melhores da Europa.

Amorim até está disposto a perder outras figuras do atual plantel, nomes também influentes na boa temporada, como Nuno Mendes ou mesmo Pedro Gonçalves, mas não o patrão do meio-campo que, com Coates e Adán, forma um trio determinante.

Os dois anos de cedência em Braga permitiram ao camisola seis ganhar outra dimensão, crescer tática e tecnicamente, acumular regularidade competitiva e acima de tudo confiança. Durante uns meses, Palhinha teve como treinador precisamente Rúben Amorim, que o resgatou para a atual temporada em Alvalade. A saída esteve iminente no último defeso, com Wolves e CSKA de Moscovo muito próximos de conseguirem o médio, mas não houve fumo branco e após um primeiro período de fora do estágio de pré-temporada Palhinha foi reintegrado, começando depois a ganhar ascendente na equipa e conquistando o seu lugar (soma 28 jogos, nos quais apontou dois golos), sendo nesta fase indiscutível nos titulares.

Aos 25 anos (faz 26 em julho), uma aventura no estrangeiro ainda pode esperar e a valorização constante pode ter continuidade com uma boa prestação na Champions, chamando ainda mais a atenção dos "tubarões" europeus ao ver o seis em ação contra adversários da alta roda do futebol do continente. A mais recente valorização chegou com a estreia na Seleção de Portugal...