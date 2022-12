Rúben Amorim: "Amanhã isto não conta nada, o que está para trás não conta"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Braga (5-0) dos quartos de final da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Há dias que correm bem, mas lembro-me de jogos que correram mal e levámos goleadas. A partir daí, até diferente do que fizemos em ataque organizado, resolvemos cedo com o talento dos jogadores e correu tudo bem. Baixámos ritmo na segunda parte mas não posso ficar chateado. Mas preocupa um treinador. Está resolvido, sabemos que se os jogadores não conseguem manter a intensidade a ir à frente e atrás, temos de resolver. Mas os jogadores resolveram com muito mérito. Acima de tudo o mais importante é a passagem, a forma como jogamos e a forma competente como defendemos. São bons sinais para balizar o ponto em que estamos. A diferença entre as equipas não é esta, hoje tudo correu bem. Já tínhamos entrado bem com Chaves e Arouca, mas desta vez marcámos. Não sofrer é importante, estamos mais perto de ganhar os jogos. Ficamos mais perto de vencer todos os jogos".

Evolução dos primeiros duelos da época com o Braga: "É o que nos dá os embates com as equipas. Fomos muito inferiores nos duelos dos primeiros jogos com o Braga, na marcação de bolas rápidas nas faltas, hoje fizemos nós isso. Percebemos o que o Braga ia fazer. Tem a ver com fome, com duelos, com querer ganhar, o querer não sofrer golos independentemente do resultado. Sabendo que amanhã isto não conta nada, não interessa depois chegar à final four e não vencer. O que está para trás não conta, queremos vencer a Taça da Liga."