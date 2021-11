Rúben Amorim, treinador do Sporting

Forma como o técnico aborda o mercado gera rasgados elogios de Dias Ferreira. Já Carlos Pereira vinca a tática aguçada. Menezes Rodrigues e Litos elogiam a ação da Direção em precaver saídas.

À oitava vitória consecutiva, Rúben Amorim constatou que o Sporting vive "o melhor momento da época".

Com 29 pontos, tantos quantos à 11.ª jornada de 2020/21, e os adeptos com quem O JOGO falou acreditam no bicampeonato.