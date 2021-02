Rúben Amorim alcança mais um feito histórico no comando do Sporting

Desde 1951/52 que um técnico não somava oito vitórias seguidas em tão poucos jogos, mas Amorim é o primeiro português.

Rúben Amorim continua a fazer história no Sporting. Com o triunfo contra o Portimonense, obteve a oitava vitória seguida, o melhor ciclo da temporada em curso, e tornou-se no primeiro treinador português a fazê-lo em tão poucos jogos (28). Antes dele, em épocas de conquista de campeonato conseguiram-no Randolph Galloway (1951/52) e Robert Kelly (1946/47).

Com 54 pontos, e segundo recolha estatística do sítio Playmaker, Amorim regista a melhor pontuação de sempre desde que a vitória vale três pontos (1995/96), e para tal o registo defensivo tem sido decisivo: este é o Sporting com menos pontos perdidos em 20 rondas da I Liga (seis), desde os Cinco Violinos (cinco). E igualou a melhor defesa dos últimos 12 anos após 28 jogos (18 golos sofridos).