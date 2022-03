Rúben Amorim: "Ainda há uma diferença grande para clubes como FC Porto e Benfica"

Declarações de Rúben Amorim após o Manchester City-Sporting (0-0), partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Fizemos um jogo esforçado onde passámos a maior parte do tempo a defender. Na primeira parte não conseguimos sair muitas vezes, fomos precipitados mais uma vez. Ao intervalo melhorámos e a entrada de Edwards ajudou-nos na saída. Estou satisfeito q.b. Sabendo da realidade da eliminatória. Não nos dá grande coisa mas é sempre melhor não perder um jogo num campo muito difícil diante de uma equipa recheada de bons jogadores. Saio melhor do no último jogo mas vale o que vale."

Paulinho à esquerda: "Deu bons sinais nos jogos, é um jogador que segura bem a bola. Sabíamos que iríamos jogar mais baixo e que assim teríamos duas referências para segurar a bola. O Paulo é muito inteligente, muito robusto fisicamente consegue fazer bem as duas [posições] e viu-se no fim as diagonais que fez juntando-se muito a Slimani. Fez um excelente jogo dentro do que estava habituado. Não importam as muito as posições os jogadores são inteligentes e adaptam-se.

Balanço Champions: "O balanço tem de ser positivo quando um clube vai pela segunda vez aos oitavos de final. Temos de ver as diferenças dos clubes, tivemos muito azar no sorteio. Não podemos esquecer que há um ano fomos eliminados pelo Lask Linz e agora pelo Manchester City, uma das melhores equipas do mundo. Há um crescimento mas temos ainda uma diferença grande para clubes como FC Porto e Benfica, onde temos de recuperar caminho, para estes então a distância é muito grande. Temos de encarar com naturalidade."

A estreia de Rodrigo: "Não lhe disse nada de especial, ele não sabia se ia entrar ou não e foi aquecer. Penso que é mais fácil assim, em vez de estar preocupado é chamado e não tem tempo para pensar muito. É muito inteligente, muito novinho e conseguiu uma transição para nós, teve uma oportunidade de fazer golos. O Rodrigo é o nosso futuro. Ele não está lançado. O Inácio está lançado, o Nuno Mendes estava lançado, o Matheus Nunes está... estes vamos começar a lançar. É o o Inácio está a fazer, a jogar semana a semana, o Matheus Nunes, o Daniel, etc."