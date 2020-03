Rúben Amorim ainda pode ganhar um reforço... para o verão

Luiz Phellype acelera reabilitação da lesão no joelho direito e não afasta hipótese de ser escolha de Rúben Amorim... no verão

A Covid-19 tira o chão, escurece o horizonte, mas se olharmos na direção certa, então, o breu torna-se um ponto de luz, cheio daquela esperança que não traz certeza, mas confiança. Eis a pequena história de Luiz Phellype, ponta de lança brasileiro que, em janeiro último, na receção do Sporting ao Marítimo colocou mal a perna direita no chão após choque junto à linha com Renê Santos, tendo como consequência imediata uma intervenção cirúrgica, realizada três dias depois, que lhe colocou um ponto final da temporada. Pensava-se... mas as indicações que o seu corpo dá apontam para outro sentido mais animador.

A pandemia que adiou por um ano o Europeu de seleções, decisão já anunciada pela UEFA, também bloqueou os campeonatos no Velho Continente - e é aqui que pode reentrar em cena o camisola 29 do Sporting. Com a possibilidade de a liga portuguesa se concluir no verão, cenário que dependerá sempre da evolução do surto, aumenta o tempo para que Luiz Phellype possa voltar em pleno uma vez que, sabe O JOGO, a recuperação está a correrà frente do esperado. Mesmo sem querer dar um passo maior que a perna, como deu conta na recente na entrevista ao jornal Sporting, a verdade é que o avançado já concluiu a etapa da remoção da dor. Mantém os exercícios de fisioterapia, mas iniciou a recuperação dos padrões de marcha, no ginásio e com a ajuda de aparelhos que o auxiliam no reforço muscular à perna direita.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

Mais: o futebolista nascido na América do Sul, mas que já tem passaporte português, quer tanto a bola no pé, que é um dos poucos atletas que se deslocam à Academia em tempos de crise, complementando os seus dias com trabalho de casa, muitas vezes com a ajuda de um fisioterapeuta do corpo clínico dos verdes e brancos. "Em segurança e com as devidas precauções. A recuperação não pode parar!", escreveu Luiz Phellype na sua última publicação nas redes sociais, a acompanhar duas fotografias onde, precisamente, surge a trabalhar o reforço muscular, numa delas especificamente as funções do joelho direito. Ao jornal do clube prometeu "voltar ainda mais forte" e estar pronto para "ajudar a equipa e fazer muitos golos".