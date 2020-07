Rúben Amorim agradece mensagem de Sérgio Conceição e do FC Porto

Treinador do Sporting também deixou umas palavras para a família da basquetebolista do Sporting que faleceu.

Mensagem para a família da basquetebolista do Sporting que faleceu: "Em nome do Sporting quero enviar um abraço sentido à família da atleta do [basquetebol do] Sporting [que faleceu], agradecer a mensagem do treinador do FC Porto e do FC Porto em si. É um momento muito delicado e não há palavras para confortar um pai e uma mãe".

Diferenças da equipa do FC Porto desde o último jogo em que a defrontou [final da Taça da Liga, ainda no comando técnico do Braga]: "Não vejo muitas diferenças na equipa. É uma equipa sempre muito competitiva, com várias soluções, preparada para tudo, se olharmos para o último jogo quando estava no Braga, na Taça da Liga, passado uns meses, onde está agora, revela muito do treinador e do clube em si. É uma equipa que quer muito ser campeã e do outro lado equipa há uma equipa que quer muito vencer o jogo. Prevejo um grande jogo e o Sporting vai fazer um grande jogo".