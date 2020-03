Rúben Amorim agarra-se aos vídeos e passa a época a pente fino

Treinador quer perceber a resposta dos jogadores nos diferentes sistemas táticos utilizados pelos seus antecessores, sobretudo naqueles que mais se aproximam do 3x4x3 que pretende implementar.

Contrariamente ao que esperava quando foi apresentado por Frederico Varandas como o novo treinador do Sporting, Rúben Amorim dispôs de poucos dias de trabalho com o plantel principal e teve de criar novas formas para aferir os pontos fortes e fracos do grupo verde e branco.

Segundo o que O JOGO apurou, o técnico contratado ao Braga recusou baixar os braços face a esta adversidade e tem aproveitado o período de isolamento motivado pela pandemia da covid-19 para observar, a pente fino, todos os jogos disputados pelo Sporting esta temporada.

Determinado, como o nosso jornal oportunamente noticiou, a continuar a aposta no 3x4x3 utilizado no Braga e colocado em ação no seu primeiro jogo em Alvalade, o treinador vai dedicar especial atenção aos duelos onde os seus antecessores utilizaram esquemas com três centrais. O primeiro jogo a merecer esse olhar cirúrgico será o da Supertaça, onde Neto, Coates e Mathieu, numa altura precoce da época, nada conseguiram fazer para evitar a goleada de 5-0 com o Benfica. Posteriormente, já com Silas no lugar de Marcel Keizer, o Sporting atuou com três centrais nos triunfos diante do LASK (2-1), Rosenborg (2-0) Belenenses (2-0), Portimonense (2-1) e na derrota diante do Braga (0-1), a contar para o campeonato. Já o 3x4x3 de Amorim foi testado no único jogo do técnico até ao momento: 2-0 ao Aves.

Este último encontro, com Rúben Amorim ainda no comando dos minhotos, até motivou, à época, elogios do agora treinador dos leões. "A mudança do sistema [de 4x4x2 losango para 3x4x1x2] foi bastante inteligente. O Sporting conseguiu colocar muita gente na construção e isso dificultou bastante a tarefa da minha equipa. No entanto conseguimos equilibrar e acabámos por ter a sorte no jogo", afirmou, numa referência às mudanças operadas por Silas em relação ao duelo entre ambas as equipas para a Taça da Liga, que tinha decorrido dias antes.

O enquadramento tático representa o prato forte da análise de Amorim, mas a vertente técnica também terá algum peso, com o treinador, à falta de trabalho de campo, a aproveitar a oportunidade para começar a formular decisões no que concerne à construção do plantel para 2020/2021. Dentro deste campo estarão os jogadores a manter, mas também aqueles que o treinador estará disposto a deixar cair face à chegada dos reforços que pediu a Frederico Varandas.