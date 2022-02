Rúben Amorim admite: "Pedro Gonçalves vai estar alguns jogos fora"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão à deslocação ao terreno do Marítimo, às 18h00 de sábado. Partida é referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre o Marítimo: "Tem outra confiança. Desde que chegou o novo treinador, tem feito bom trabalho, são mais ofensivos. Tem ideia de jogo mais vincada. Conseguimos ver bem a ideia do treinador do Marítimo. Espero uma equipa mais confiante, mais ofensiva, sem grande responsabilidade e a querer um resultado diferente da última jornada. Queremos ganhar, manter a distância para o terceiro e aproximar do primeiro. É mais difícil emendar os erros, perder pontos complica. É sempre difícil jogar lá. Têm o Xadas, que lhes dá outra qualidade. Não podemos deixar o terceiro aproximar e queremos chegar ao primeiro.

Disponibilidade de Pedro Gonçalves: "O Pote está fora do jogo e vai estar algum tempo fora."

Várias lesões? "É o teste mais difícil porque é o próximo. Vínhamos de uma derrota em Dortmund, já passámos momentos difíceis. Temos de olhar para a nossa forma de jogar, para a fome dos que não jogam tanto e podemos criar incertezas no adversário."

Diferença das equipas? "Espero que consigamos ser melhores do que o Marítimo. Criamos várias oportunidades, não deixamos os adversários causarem muitos problemas. Sem Pote ou Sarabia, vou aproveitar este momento de incerteza e tentar surpreender o Marítimo. Penso que conseguiremos ser melhores se formos mais intensos."

Ainda a lesão de Pedro Gonçalves: "No jogo com o Manchester City arriscámos. Fez o jogo com o Estoril e agora sentiu. Não informou. São coisas que acontecem, são sobrecargas. Há muitos que já bateram o recorde de minutos. Não podemos olhar para algo que ele nos tenha escondido. Já jogou 90 minutos e são coisas naturais da profissão."