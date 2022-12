Rúben Amorim, Adán e Jovane: "Não sei o que ele quer, ainda não lhe perguntei"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (segunda-feira, 20h15), em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Arranque para a segunda metade da época? "O nosso pensamento nunca foi "há aqui uma paragem". Obviamente houve uma paragem no campeonato, mas continuou uma competição que é importante para nós, principalmente num ano que tem sido difícil. O Braga e equipa muito forte, esta a nossa frente no campeonato, portanto o nível vai aumentar. Vai ser um jogo extremamente difícil, um jogo para decidir quem passa, é sempre perigoso. Aprendemos muito no primeiro jogo em Braga, somos melhor equipa, o Braga de certeza que também melhorou, continuou a sua caminhada e tem feito um excelente campeonato. É um jogo difícil, mas não o vemos como um arranque para a segunda metade da época. Nós aproveitámos o tempo todo, levámos com muita seriedade estes jogos da Taça da Liga e é isso que queremos continuar a fazer."

Adán vai voltar à baliza? "Adán vai ser titular neste jogo."

Sporting não sofreu golos na Taça da Liga, ao contrário do campeonato: "Não é a defesa que tem levado golos, é a equipa toda. Começa lá na frente. No jogo com o Braga na primeira jornada, muito dos problemas que tivemos foi da facilidade que o Braga teve na sua construção. Temos de ser mais uma equipa mais pressionante. É muito importante não sofrermos golos, porque criamos sempre oportunidades e basta-nos uma para ganhar. Não sofrendo golos estamos sempre mais perto. E porque é a identidade desta equipa. Estamos num bom momento nesse aspeto. Vamos encontrar dificuldades maiores agora, devido à profundidade de Vitinha, Banza, o Horta é muito forte a aparecer. O nível vai aumentar, mas estamos preparados e acho estamos num bom momento."

Benfica fora da Taça da Liga, poderá começar a perder gás? "Importante é focarmos no que temos vindo a fazer. A pausa ajudou-nos a juntar o grupo, a meter miúdos que vão ser o futuro do Sporting. Marcámos muitos golos, não sofremos. Isso é o mais importante. Não pensar no adversário. Não vi o jogo, mas de certeza que se uma das oportunidades entrasse não estaríamos a falar de perder gás ou não. Não é importante. O foco é continuar desta forma: não sofrer golos, marcar golos. A paragem, que não foi paragem para nós, fez-nos bem. Agora é continuar."

Jovane: "O que o Jovane quer não sei, ainda não lhe perguntei. Ele está muito focado no Sporting. Os nossos planos para Jovane é o mesmo para os outros. É lutar por um lugar e quem tiver a sorte de jogar tem de aproveitar o momento. O plano para o Jovane é o mesmo para os outros."