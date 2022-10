Rúben Amorim: "Adán? 22 minutos não apagam 92 jogos e quatro títulos"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, agendado para sábado e a contar para a nona jornada da Liga Bwin.

Adán: "A melhor preparação para o jogo seguinte é ganhar este. Faço sempre a avaliação no início e no fim de semana. O Adán continua a dar todas as garantias, 22 minutos não apagam 92 jogos e quatro títulos. Continuou a fazer a sua preparação. Não teve um dia tão bom mas continua a ser o guarda-redes mais preparado para iniciar uma vez mais o jogo. Este jogo é mais importante do que o jogo com o Marselha.

Conversa com o plantel? "Os jogadores têm a noção clara do que aconteceu, Adán foi o primeiro a perceber. A seguir ao primeiro golo ficou a pensar nisso, no segundo golo ficou a pensar no primeiro golo e na expulsão ficou a pensar no segundo golo. Nunca conseguiu reagir. Se ele não tivesse noção do que se passou é que era grave. O Adán é o nosso guarda-redes, é o mais preparado, sabendo que Franco [Israel] também está preparado, o André está preparado, o Calai está a preparar-se, mas neste momento o Adán é a minha escolha."