Rúben Amorim aborda contrato de Sarabia: "Há um teto salarial implementado..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta sexta-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, no sábado, às 20h30, em Barcelos, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Sarabia como prenda de natal: "Isso é um assunto... Ele é nosso jogador até o fim do ano, toda a gente está contente com o Pablo [Sarabia], mas volto a dizer: há uma ideia geral no clube, há um teto salarial implementado pelo clube e portanto sei que eles não vão ultrapassar isso, aconteça o que acontecer. A menos que haja condições. Tenho certeza que o presidente [Frederico Varandas] e o Hugo Viana [diretor] têm um plano. Temos um caso famoso no início da época... [caso de João Mário]. Por mais vontade que haja não vamos passar esses patamares."

Evolução: "Sarabia é nosso jogador, ainda bem, é um jogador que tem tido uma influência grande naquele problema que falamos em finalizar e de criar oportunidades, mas depois também temos Nuno Santos, que tem seis golos e duas assistências. Se olharmos para os números, os dois precisam melhorar e temos que melhorar no futuro. A ideia geral não vai mudar muito, queira-se ou não, goste-se ou não muito dos jogadores é muito claro o caminho que o Sporting está a trilhar agora."

Sobre o Gil Vicente: "Só queremos ganhar o nosso jogo e depois obviamente estamos confortáveis para ver as outras equipas, que têm que perder para outras serem campeãs e ficarmos em primeiro lugar. Temos um jogo tão difícil em Barcelos e ganhando o jogo vamos pensar a seguir. Só temos que ganhar o nosso jogo e ganhar o nosso jogo já vai ser muito difícil."