Rúben Amorim, a vitória do FC Porto e o que falta: "Não há medo. Não havia no início, não há agora"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do jogo do Sporting com o Moreirense, a contar para 25ª jornada da Liga NOS

Vitória do FC Porto: "A pressão é sempre a mesma. No início da época tínhamos mais dúvidas; somos mais experientes, já nos conhecemos bem. A pressão aumenta na parte final do campeonato, mas estamos claramente preparados para os próximos dez jogos."

Vasco Seabra com mão para grandes: "Espero uma equipa do Moreirense tranquila e atrevida. O seu treinador gosta de jogar bom futebol, tem bons jogadores, que passaram por clubes grandes e isso ajuda... Já ganhou o Benfica, mas o que interessa é os jogos entre nós. Em Alvalade causou muitos problemas, mas fomos claramente superiores. Eles estão bem, mas nós também estamos num bom momento. Que seja um grande jogo; se não for que ganhe o Sporting."

Sporting quando se apanha a vencer baixa a intensidade: "Costumámos fugir para zonas confortáveis. Não queremos isso, não é a nossa ideia, mas, de facto, sentimo-nos muito confortáveis a segurar vantagens. Depois queremos explorar, também, a profundidade, mas isso depende da equipa, dos jogadores que colocamos em campo. Não pressionando tão alto - e nós somos - tivemos jogos em que metemos muita gente na construção, libertam-se dessa pressão, mas depois têm pouca gente na parte ofensiva para nos criar perigo. Nesse aspeto, em muitos jogos os adversários têm poucas ocasiões. Faz parte de alguma juventude da equipa. Não é falta de intensidade, é uma forma de estar que vamos melhorar. Mais difícil com o passar do campeonato, mas não perdemos o controlo do jogo. Não é o treinador que manda, é a própria equipa que se adapta assim. Precisamos tempo para limar essas arestas, para crescer."

O ano passado o Sporting perdeu 10 pontos nas últimas cinco jornadas: "São campeonatos e fases completamente diferentes. O ano passado o Sporting não conseguiu fazer um ponto contra os grandes, este ano ainda não perdeu contra os grandes. Temos de olhar para os dois lados. O Moreirense não foi a esta jornada... Estamos mais preparados, numa melhor fase, temos um plantel muito mais equilibrado, vivemos momentos diferentes, portanto não há comparação. Não há medo. Se não havia no início, não há agora."