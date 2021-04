Declarações do treinador do Sporting após o empate frente ao Moreirense, 1-1.

Jornada incaracterística. Grandes com vitórias curtas ou empates. "Culpa" dos jogos das seleções? "Não penso que seja por aí. Os jogos são todos difíceis. Fomos superiores, com várias oportunidades. Não foi por falta de trabalhar com os internacionais, porque isso faz parte de um clube grande nem é desculpa para nada. É pensar no próximo, já passou."

Já não são dez pontos de vantagem para o segundo, agora são oito. Disse no Dragão que no início do campeonato ninguém acreditaria nesta vantagem. E o Rúben, acreditava? "Não interessa nada. Isso é completamente indiferente. Os jogadores não têm de pensar em mais nada do que ganhar o próximo jogo. Sejam oito, dez, estejam atrás oito, dez, o nosso pensamento é ganhar o jogo. É mais fácil, mais simples e é o caminho que vamos seguir."