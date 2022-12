Rúben Amorim: "A Taça da Liga não salva nada"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Marítimo (5-0) na Taça da Liga

Quartos de final contra o Braga: "Espero jogo completamente diferente contra equipa difícil de parar no sentido em que são muito objetivos no jogo. Tivemos dificuldade contra eles, estão melhor que nós no campeonato. Vai ser difícil na intensidade e na dificuldade."

Objetivos: "Importante ganhar todos, Taça da Liga não salva nada, é mais um objetivo, enquanto houver campeonato queremos ganhar, a Liga é a prioridade. Temos de pensar que há vaga para a Liga dos Campeões."

Percurso: "Foram três jogos positivos na Taça da Liga e cada um tem a sua história. Uma vitória larga com o Farense. Em Vila do Conde [contra o Rio Ave] aproveitámos e fizemos dois golos na segunda parte. Hoje defrontámos uma equipa que se bateu muito bem, mas que não tinha aspirações. Fomos uma equipa séria que não permitiu oportunidades e marcou muitos golos."

O que retira: "Temos de ler bem os jogos, aproveitar as coisas boas, mas temos a noção que segunda-feira [frente ao Sporting de Braga para quartos de final da Taça da Liga] será diferente frente a uma equipa que está melhor que nós."

Oportunidades: "Num clube como o Sporting as oportunidades surgem todos os dias. Tivemos jogos onde jogámos bem, mas a bola não entrava. Queremos é ganhar, não sofrer golos. Queremos ter sempre este estilo de equipa que marca muitos golos e sofre poucos."