Rúben Amorim: "A Taça da Liga não salva a época"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, quarta-feira (19h45), a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

Onze para jogo com Arouca: "O Neto já está a treinar, mas ainda não está com os índices que queremos. O Trincão está doente, não vai a jogo. Vamos apresentar o melhor onze tendo em vista este jogo, mas não só, com muita atenção ao que aconteceu em Arouca. É um jogo contra uma equipa que já nos venceu, não tem responsabilidade nenhuma, mérito do mister Evangelista. Começam em pressão logo no pontapé de baliza, com linha de cinco e sete. Este jogo define um título e queremos ir à final".

Importância da prova: "É a que está mais perto. Dependemos de nós, sabendo que ainda estamos na Liga Europa. Mas aí temos adversários de outra capacidade. No campeonato estamos atrás e não dependemos só de nós. Esta decide-se numa semana. Clubes grandes vivem de títulos. Comparando com os dois anos passados, é importante que a equipa ganhe títulos, há jogadores que ainda não ganharam títulos e têm de ter essas sensações".

A salvação da época: "Não salva nada, não podemos ver assim. O nosso objetivo é lutar pelo campeonato mas perdemos muitos pontos e estamos atrás. Tínhamos a Taça de Portugal, onde temos grande tradição e onde havia grandes ambições. Sabemos onde falhámos mas aqui podemos vencer. Não salva, nem deixa de salvar a temporada, depende de nós ganhar, sem pensar em salvar a época. Estamos a meio da temporada, nãoo sei o que irá acontecer".