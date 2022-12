Rúben Amorim, a situação dos mundialistas e ainda Adán

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Rio Ave, marcado para quarta-feira (20h30) e referente à fase de grupos da Taça da Liga

Mundialistas: "O Morita vai estar uns diazinhos para recuperar, o Coates fez alguns jogos e só vem na quinta-feira, depois do jogo, o Ugarte veio mais cedo, precisa de ter alguns minutos e vai ser convocado. Depois com o desenrolar do jogo vemos o que é melhor, porque o importante é vencer e, se pudermos juntar tudo, muito bem."

Rio Ave: "É um jogo decisivo... Não fica nada decisivo já, poderá ficar. Queremos é continuar a jogar bem, não sofrer golos, contra uma equipa que jogamos cá e gosta muito de sair a jogar, que tem muito boas dinâmicas, são sempre perigosos dentro da sua ideia, com um treinador que gosto muito. Lembro-me de estar da III divisão e se falar muito do mister Freire. Boateng entrou e não jogou contra nós, o Joca na altura estava e agora joga um jogador de pé esquerdo. Temos de ter atenção às características individuais numa equipa que está a crescer, que joga em casa e quando se fala em Taças tem uma ambição ainda maior. Temos de ganhar, temos de ter vitórias consecutivas, ir para a quarta, o que neste grupo não é nada, já tivemos longas séries de vitórias no ano passado e temos de voltar a esse normal. Vai ser um jogo difícil mas nós queremos jogar, estou muito entusiasmado para ver a equipa, a evolução, o que treinamos. Prevejo um bom jogo e temos de o ganhar."

Adán titular: "O Adán vai jogar este jogo. Decidimos jogo a jogo, mas o Adán não pode ficar tanto tempo sem jogar. Vai jogar este, o próximo não sei, com o Braga não sei. Vamos dividir os jogos. Os guarda-redes têm de sentir a baliza, a equipa, a forma como estamos a jogar e, portanto, vai jogar o Adán."