Rúben Amorim, a situação de Matheus Nunes e os elogios a Adán: "Não há problema"

Declarações de Rúben Amorim na sala de Imprensa após o empate, 1-1, em Famalicão.

Análise: "Não conseguimos impor o nosso jogo, Famalicão baixou muito, tirou-nos alguma profundidade, colocámos a bola onde eles queriam e onde não devíamos. Os problemas defensivos vêm mais da parte ofensiva, com bola. Famalicão também teve algumas dificuldades em contra-ataques. Acreditamos sempre até ao fim, fazemos por isso, não conseguimos, é seguir em frente."

Elogios a Adán: "Estamos muito agradecidos ao Adán por todas as exibições. Não há qualquer problema de dizer que o Adán fez mais uma grande exibição, é mais um grande guarda-redes que nos salva semana a semana."

Ainda não venceu o Famalicão: "Podemos sempre vencer o próximo jogo com o Famalicão, não há problema nenhum, não penso muito nisso, não ligo a isso."

Culpa? "Quando a equipa toda não percebe por onde temos de atacar a culpa é do treinador e não tanto dos jogadores. Se calhar não passou a informação da melhor forma. Mas mesmo assim fomos a equipa que teve sempre mais bola, com o Famalicão mais baixo. Depois com transições, quando não temos boas escolhas complicamos as nossas escolhas."

Teme perder Matheus Nunes para o clássico caso vá à seleção do Brasil? "O foco está em melhorar, quero é que chegue o treino rapidamente para melhorar o que tiver de melhorar, os jogadores que tiverem de ir a seleção vão à seleção sem problema nenhum."