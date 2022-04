Rúben Amorim, a semana das decisões e a estratégia do Benfica: "Foi melhor..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota caseira no dérbi com o Benfica, 0-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.

Mais mérito do Benfica ou demérito do Benfica? "Tudo junto. Estão adversários que defendem e mesmo com muita gente é preciso saber defender. Eles souberam defender, tiraram-nos alguma imaginação. Foi claramente um dia desesperado da nossa equipa. Mas houve esforço, há jogos assim."

Estratégia do Benfica surpreendeu? "Eles têm jogadores rápido e aproveitaram isso. Apanharam-se em vantagem muito cedo e tivemos de lutar contra isso. Controlar as transições e arranjar soluções. Faz parte. A verdade é que o resultado dita uma vitória do Benfica, a estratégia do treinador do Benfica foi melhor do que a do treinador do Sporting. Temos de levantar a cabeça, temos uma prova para disputar na quinta-feira e é isso que vamos fazer."

Esta é a semana das decisões? "Sem dúvida, não há problema com isso. É sinal que o Sporting está nas fases das decisões. Tudo pode mudar numa semana. É muito duro o dia de hoje, mas quinta-feira podemos ter um dia bom. Depende muito de nós, sabendo que vamos em desvantagem, mas que somos capazes de fazer melhor."

Esta derrota pode afetar os jogadores? "Ninguém sabe. Por mim não. No que depender de mim, e sei os jogadores que tenho, vamos dar o máximo para estar na final da Taça de Portugal. É um título que queremos conquistar. Temos de levantar a cabeça. O futebol é assim, está sempre a correr, não pára."