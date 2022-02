Rúben Amorim à prova de ressacas: registo imaculado após desaires europeus

Técnico evita a depressão das suas equipas após desaires internacionais e venceu os seis jogos que se seguiram

O Sporting sofreu na terça-feira um rude golpe anímico, o segundo da temporada, mas o seu técnico tem o antídoto.

Leão andou atarantado a seguir à goleada com o Ajax, mas superou o trauma. Um hábito nas equipas do técnico, que sempre responderam a golpes anímicos na Europa com triunfos.