Rúben Amorim: "A melhor motivação é ganhar primeiro ao Arouca"

Declarações de Rúben Amorim após o Juventus-Sporting (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre o jogo: "Vale o que vale falar da justiça ou da injustiça, estamos a perder 1-0 e não devíamos, pelas oportunidades e pela forma como foi o golo sofrido. Foi um bocado o resumo da época mas o bom é que temos mais uma oportunidade. A Juventus vai estar como quer, em vantagem, sem a pressão do seu público e a poder jogar no nosso erro. Temos de ser muito inteligentes. Há mais 90', a Juventus é experiente e vai jogar confortável. O melhor é ganhar ao Arouca porque é a melhor motivação, porque voltamos às vitórias. Hoje é uma frustração novamente, mas estamos confiantes. Voltámos a sofrer um golo que não podíamos ter sofrido e falhámos muitas, contra equipas deste calibre assim torna-se impossível ganhar e já no nosso campeonato torna-se impossível ganhar quando falhamos tantas oportunidades."

Falta de golo e a disponibilidade de Paulinho para a segunda mão: "Dificilmente o Paulinho vai jogar. Vai jogar outro. Mas quem falhou os golos, foram os médios, a última oportunidade foi o Bellerín."