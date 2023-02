Rúben Amorim: a forma de Diomande, o favoritismo e a homossexualidade no futebol

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Midtjylland, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente ao play-off da Liga Europa

Diomande está pronto para ser titular? "Está pronto para jogar. Vamos fazendo a escolha do onze de semana para semana. Terá a sua oportunidade a titular em breve. A forma como entrou contra o FC Porto. Está mais do que preparado. A rotação não sou eu que a faço, são os jogadores."

Na Dinamarca diz-se que o Sporting é favorito: "Não diria favorito. É uma eliminatória. Temos a vantagem de estar em competição. O Midtjylland já ganhou 5-1 à Lázio. Não podemos dizer que vamos ganhar claramente. Estou confiante como sempre."

Agressões a jornalistas da CMTV após o clássico: "O clube já condenou as agressões a jornalistas. Só soube hoje, não leio nada. Não tem lugar no futebol, nem queremos isso. Não faz sentido e não nos faz crescer. Sabemos que o desporto é de emoções, mas é grave e deve ser erradicado."

Jogador checo assumiu homossexualidade esta semana. É um tabu no futebol? "É um tabu. Penso que não há discriminação, nunca tive um caso nos balneários por onde passei. Acho que não. Numa sociedade tão aberta como a nossa, seria estranho isso ser um problema."