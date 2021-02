Rúben Amorim, a "exibição adulta de uns miúdos" e um jogador em destaque: "Excelente jogo"

Treinador do Sporting comentou empate no Estádio do Dragão, 1-1, com o FC Porto.

Resultado justo: "Duas equipas diferentes, compactas, que defendem bem, o FC Porto com mais peso na frente nas segundas bolas, ao transportar a bola para o último terço, com mais finalização, nós temos de trabalhar mais a bola desde trás. Temos de jogar de forma diferente. Foi um jogo bem disputado, se calhar não tão bem jogado. Parabéns aos meus jogadores, depois do intervalo tentaram sair a jogar. Tivemos grande oportunidade do Matheus. Resultado acaba por ser justo num jogo muito batalhado, o FC Porto se calhar com mais oportunidades do que nós, mas um resultado justo."

Entrada de Matheus Nunes mexeu com o jogo: "Sabemos que Matheus é muito forte a carregar a bola. É capaz de ser o mais forte da nossa equipa a receber e carregar a bola. O Nuno Santos é mais de ir no espaço, o FC Porto tapou bem a profundidade, tentámos ir mais entre linhas. [jogadores] Estiveram muito bem, Tabata também entrou bem, teve bola, excelente jogo do João Mário. Foi uma exibição adulta de uns miúdos, alguns juniores, têm pouca experiência, mas foi um bom jogo deles"

Jogo fechado e lento: "Sim, as equipas conhecem-se bem, o público acelera sempre o jogo. Sem público é diferente, vamos esperar o público, de certeza que vai melhorar. O Sporting está de parabéns, rapazes estão muito bem e agora há que pensar no Santa Clara, que vai ser muito difícil."