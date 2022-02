Rúben Amorim, a "conversa normal" com Paulinho e algo que não revela

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Famalicão, que tem início às 20h30 de domingo.

Paulinho, agora com Slimani como concorrente: "O Paulinho sempre trabalhou ao máximo, empenho não lhe falta. Podem jogar os dois dentro da área, as características são diferentes. Em relação ao empenho e sentir-se picado, o Paulinho sabia que se não trabalhasse, ia para o banco, como já aconteceu noutra fase da época. Sempre trabalhou no máximo mas agora tem concorrência mais direta".

Reação de Paulinho à chegada do argelino: "Não vou partilhar a reação. Foi uma conversa normal, como a que tenho com muitos."

Minutos para Slimani: "Depende do jogo. Está na convocatória. Não faço planos, só o faço em questões físicas. Em relação ao que vai acontecer depende do jogo. Admito que estando na convocatória é uma opção para entrar, mas não vai jogar de início."