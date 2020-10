Rúben Amorim: "É a nossa vida. A seguir ao jogo temos de responder a quente"

Treinador do Sporting fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Santa Clara.

Melhorias um mês depois do primeiro jogo oficial: "Sim, a parte física foi importante, porque tivemos a pré-época e vários dias sem treinar, pela covid-19. As melhorias vêm dos treinos todos juntos, com o infortúnio da Liga Europa tivemos semanas mais longas, mas não acho que estejamos assim tão melhores. Ainda temos de nos esforçar muito para dominar nos jogos, mas temos coisas muito boas, boas dinâmicas e acho que estamos no bom caminho".

Vantagem não estar na Europa a nível físico: "As equipas estão preparadas para jogar de três em três dias, a competição ajuda, mas em termos de tempo ajuda... Dá vantagem em termos táticos. Os jogadores não estão habituados, principalmente os mais novos, de jogar de três em três dias, mas vamos crescer de outra maneira."

Revolta no clássico transformada em motivação? "É a nossa vida enquanto treinadores, temos, a seguir ao jogo, de responder a quente. Na altura sentimo-nos prejudicados, mas seguimos em frente, isso é passado e foi isso que transmiti aos jogadores. Tudo o que aconteceu com o FC Porto acabou aí e se não pensarmos no Santa Clara, que é uma excelente equipa, não vamos conquistar os três pontos."