Rosario faz ultimato a Tanlongo: apresenta-se no clube no dia 5 ou o caso segue para a FIFA

Presidente do Rosario escreveu uma carta ao jogador a exigir a sua presença no dia 5, no centro de treinos do clube. "Se o jogador não comparecer no dia 5, iniciaremos ações federativas e económicas na FIFA", garante Ricardo Carloni, líder do emblema argentino. O médio continua em Lisboa.

O Rosario Central não vai facilitar a vida a Tanlongo e, através de uma carta endereçada ao jogador - a que O JOGO teve acesso - exige que o médio (com contrato válido até 31 de dezembro) se apresente no clube no dia 5 de dezembro, ao contrário dos restantes elementos do plantel, que só têm ordem para se apresentarem no dia 12.

Trata-se de uma forma de pressão para minimizar os danos e tentar num golpe quase impossível ser ressarcido financeiramente pelo Sporting pela saída do médio.

Caso Tanlongo falhasse o regresso ao Rosario no dia 5, às 8 da manhã, o emblema argentino poderia ter argumentos para avançar para a FIFA, tentando assim encontrar uma solução alternativa para a mais do que provável saída do médio praticamente a custo zero, já que aos leões caberá apenas pagar o valor relativo ao mecanismo de solidariedade pelos anos de formação no Rosario.

"Até ao momento não houve qualquer avanço. Solicitámos ao jogador que se apresente no dia 5 de dezembro para começar a treinar. Caso contrário, iniciaremos as ações federativas e económicas na FIFA", disse Ricardo Carloni em declarações a O JOGO.

Carloni assumiu as funções de presidente do Rosario Central depois de o então responsável máximo do clube ter pedido dispensa, candidatando-se ao mesmo tempo à liderança do clube nas eleições de dezembro próximo. A sua gestão do futebol enquanto vice-presidente foi muito criticada nos últimos anos e este processo relacionado com Tanlongo é outra grande mancha na sua gestão, já que o clube vai perder um jovem de muito valor por não ter conseguido convencê-lo a renovar.

Carloni utiliza todas as estratégias para tentar ter do seu lado os sócios, obviamente decisivos no ato eleitoral. Entretanto, Tanlongo continua em Lisboa, mas é provável que nos próximos dias volte à Argentina para cumprir as formalidades exigidas pelo Rosario, regressando apenas quando terminar contrato.