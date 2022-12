Rosario Central faz nova ameaça a Tanlongo

O médio de 19 anos viajou para Portugal para acertar um vínculo com o Sporting e, tal como O JOGO já noticiou, decidiu não apresentar-se mais nos argentinos.

O Rosario Central intimou, através de uma carta escrita pelo departamento jurídico, Mateo Tanlongo a apresentar-se no clube até dia 12 para iniciar a pré-temporada no emblema com o qual tem contrato até final do ano.

O médio de 19 anos, recorde-se, viajou para Portugal para acertar um vínculo com o Sporting e, tal como O JOGO já noticiou, decidiu não apresentar-se mais nos argentinos, tendo faltado à ordem para o fazer no passado dia 5.

Na nova carta do Rosario, este indica que se Tanlongo não estiver presente "às 8h00 do dia 12 no prédio de Arroyo Secco", o clube considera que "incorre em abandono de trabalho" e vai considerar "a extinção contratual por exclusiva culpa e responsabilidade", reafirmando a ameaça de recorrer à FIFA.