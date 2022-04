Roquette sobre José Alvalade: "A vida não me deu a possibilidade de o conhecer"

Antigo presidente marcou presença na apresentação da biografia do fundador do Sporting.

José Roquette marcou esta quinta-feira presença na apresentação da biografia de José Alvalade, fundador do Sporting e avô do antigo presidente, que liderou o clube entre 1996 e 2000.

"Quero dizer que antes desta apresentação foi feito um protocolo da doação do espolio do mei trisavô e bisavô ao Museu do Sporting, que fica a ser detentor desses documentos base que foram muito importantes, relativos à fundação e aos primeiros anos da vida do nosso clube. Temos uma visão muito aproximada do que significa ser Sporting e o que exige de nós. Em relação ao meu avô, tenho sentimento de perda porque a vida não me deu a possibilidade de o conhecer. Devo dizer que conheci mais o meu avô pelo contacto com o Luís, o Paulo e o Vasco (autores)", afirmou.

"O meu avô, na data oficial da institucionalização do Sporting, em julho de 1906, tinha 20 anos. Eram todos da mesma idade, era gente que sonhava, os Stromps e outros. Há um mês e meio nasceu o meu terceiro bisneto. É o sócio 124 127. Daqui a cem anos pode vir a ser o sócio n.º 1, não faço ideia", atirou.

A biografia do primeiro presidente e fundador do Sporting Clube de Portugal é da autoria do historiador Luís Augusto Costa Dias, com a colaboração de Paulo J. S. Barata e de Vasco Borges de Campos.