Ronaldo quer manter Plata, apesar dos "valores muito altos que o Sporting pede"

O ex-jogador brasileiro assume que o Sporting pede muito dinheiro, mas que vai fazer o esforço para manter o equatoriano nos quadros do Valladolid

Gonzalo Plata foi determinante no jogo que ditou a subida do Valladolid à I Divisão espanhola, marcando e assistindo na vitória por 3-0 perante o Huesca. A ponta final de época do extremo, na qual assistiu cinco vezes e marcou dois golos nos últimos 13 jogos, terá convencido os responsáveis do clube espanhol.

Ao contrário do que o diretor desportivo e o próprio treinador tinham dito em fevereiro, garantindo que Plata não continuaria, agora o presidente do Valladolid promete tentar ficar com o equatoriano.

Ronaldo Nazário, conhecido como o Fenómeno, terá dito aos meios de comunicação espanhóis que vai "fazer todos os possíveis para ficar com Plata", estando disponível a um "sacrifício" apesar dos "valores muito altos que o Sporting pede".

A cláusula de opção está cifrada nos 10 milhões de euros, recorde-se. Já Plata festejou com os colegas a subida e deixou a questão da continuidade com o presidente. "Tudo depende se a instituição consegue pagar a opção de compra", declarou, citado pelo "El Futbolero", estando ciente de que o Sporting não tenciona baixar os valores da operação até porque não terá convencido o Independiente del Valle a vender os 50% do passe que ainda detém. Ou seja, os leões só têm direito a metade do valor da venda.