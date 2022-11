Ronaldo, Mourinho e Jesus: três nomes que podem surgir no caminho do Sporting

Sporting irá defrontar um dos segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa. Manchester United, Roma e Fenerbahçe podem ficar nesse posto no respetivo grupo.

O Sporting garantiu uma vaga na Liga Europa, graças ao golo do Tottenham (1-2) em casa do Marselha no último suspiro do jogo. A formação de Rúben Amorim vai, por isso, marcar presença no sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final e, valha a verdade, no horizonte está a possibilidade de enfrentar alguns adversários complicados.

O lote completo de possíveis opositores será apenas conhecido pelas 22h00 de quinta-feira, quando terminar a fase de grupos da segunda mais importante prova europeia, mas Mourinho, por exemplo, perfila-se neste momento como uma forte possibilidade.

No Grupo C, o Bétis já assegurou o primeiro lugar e a Roma vai discutir com o Ludogorets o segundo posto, tendo de vencer em casa a formação búlgara.

Mas há mais: Ronaldo e companhia também não estão fora de hipótese. O Manchester United joga em casa da Real Sociedad e terá de vencer por mais de um golo de diferença para agarrar a liderança no Grupo E e seguir para os oitavos de final de forma direta. Caso contrário, será segundo.

Destaque ainda para o Grupo B. Fenerbahçe, de Jesus, e Rennes têm ambos 11 pontos. Se a equipa francesa fizer melhor resultado do que os turcos no derradeiro jogo, então a formação orientada pelo português fica em segundo lugar e pode, lá está, defrontar o Sporting. O Rennes recebe o AEK Larnaca e o Fenerbahçe joga no terreno do Dínamo de Kiev.

Refira-se que o Braga, mesmo que siga para o play-off, não pode ser adversário do Sporting.