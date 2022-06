"Ronaldo estaria disposto a baixar o salário para poder jogar no Sporting"

"La Repubblica" garante que o português está ainda indeciso entre a Roma e um regresso ao clube leonino.

Cristiano Ronaldo voltou a ser apresentado como hipótese para o Sporting, desta vez pelo "La Repubblica", um jornal de referência em Itália que garante que o português não fica no Manchester United e que, de momento, são duas as hipóteses mais prováveis para o seu futuro: ou o regresso ao clube português onde se formou, ou o reencontro na Roma com José Mourinho, depois das três épocas em comum no Real Madrid.

O salário avultado que Ronaldo aufere atualmente no Manchester United (na ordem dos 29 milhões de euros anuais) seria incomportável para os cofres leoninos, pelo que, são praticamente nulas as possibilidades do Sporting reaver o jogador.