"Ronaldo disse-me que o presidente do Sporting lhe tinha ligado e que estava interessado em mim"

Radu Dragusin conviveu com CR7 na Juventus, tendo sido emprestado esta época à Sampdória.

Radu Dragusin, jovem central romeno de 19 anos, foi emprestado pela Juventus esta época à Sampdória, mas garante que esteve nas cogitações do Sporting. Em entrevista ao canal "Playsport", da Roménia, o defesa recordou uma conversa com Ronaldo, quando ambos se encontravam no clube de Turim.

"Enquanto estávamos no ginásio com a equipa, ele disse-me que o presidente do Sporting lhe tinha ligado e que estava interessado em mim. Isto numa altura em que tinha de decidir se ficava ou não na Juventus. Disse-lhe que tinha de ponderar, não sabia o que iria acontecer", afirmou Dragusin, que estava época leva 11 jogos pela Sampdória.

A promessa deixou ainda alguns elogios a CR7. "Era um colega que todos respeitávamos. Nunca nos olhou com arrogância. Podias falar com ele sobre tudo. Era bastante acessível", indicou.