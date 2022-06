Roma vai jogar particular em Alvalade: Mourinho disputa Troféu Cinco Violinos

Troféu de pré temporada vai disputar-se pela 10ª vez. Romanos voltam a ser o adversário, pois já tinham perdido em 2015

O Sporting já tem, aparentemente, adversário para a edição 2022 do Troféu Cinco Violinos. A Roma, treinada por José Mourinho, vai voltar a Alvalade para discutir o título de pré temporada.

De acordo com a imprensa da capital italiana, o jogo vai disputar-se no dia 24 de julho, uma sexta-feira, uma semana antes do arranque oficial da temporada, em Portugal, com a disputa da Supertaça.

Em 2015, o Sporting, na altura comandado por Jorge Jesus, recebeu e bateu a Roma, por 2-0, no mesmo Troféu Cinco Violinos, que vai disputar-se pela 10ª vez e que já teve, para além dos leões, o Empoli e o Valência como vencedores.