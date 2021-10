Rogério Alves deixa apelo antes de mais uma Assembleia Geral do Sporting

Clube volta a reunir para aprovar as contas dos dois últimos exercícios.

Após dois chumbos, em Assembleia Geral do clube, na votação do Relatório de Gestão de 2019/20 e um no de 2020/21, o Sporting reune-se este sábado em nova AG para aprovação das contas dos dois últimos exercícios.

A votação começará pelas 11h30, no Pavilhão João Rocha, e a lotação está limitada a 2116 sócios em simultâneo. Quem estiver na fila até às 19h30 tem entrada garantida.

"É essencial fazer notar que a não aprovação dos Relatórios de Gestão, independentemente de não acarretarem nenhuma consequência estatutária direta, dificultam a relação do clube com entidades terceiras, nomeadamente com as entidades oficiais e com as instituições financeiras", avisou o clube leonino em comunicado emitido esta semana.

"Que discutam com serenidade e votem com liberdade", apelou Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral, antes de entrar no pavilhão na manhã deste sábado.