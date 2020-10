Pedidos nas mãos de Rogério Alves vão de Varandas a Bruno de Carvalho

Além da solicitação de uma AG extraordinária para votar a saída de Frederico Varandas, também seguiram petições para a saída do líder da MAG e dos seus elementos, junto com mais de mil assinaturas.

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), já tem em mãos cinco requerimentos que visam sobretudo a destituição do presidente Frederico Varandas e dos órgãos sociais.

A entrega dos mesmos, conforme agendado com o representante máximo dos associados, foi efetuada na sexta-feira, nas instalações do clube, em Alvalade, numa reunião que, sabe O JOGO, foi longa, demorando várias horas, e que correu sempre de forma cordial.

Aliás, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, a demora do processo de entrega da documentação deveu-se precisamente à extensão da mesma, uma vez que no total eram quase 9 mil páginas. Assim, foram apresentados cinco requerimentos à MAG, o primeiro dos quais a visar a destituição de Frederico Varandas, solicitando a assembleia geral extraordinária para o efeito com a justa causa para o pedido em anexo.

O segundo requerimento incidiu sobre o presidente da MAG e o terceiro nos restantes elementos do órgão, enquanto o quarto solicita a substituição das assembleias gerais de 15 de dezembro de 2018 e 6 de julho de 2019 de modo a possibilitar a reintegração de Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho como sócios do Sporting de "pleno direito", como deu conta o grupo recentemente na nota de Imprensa divulgada a respeito do assunto. O quinto e último requerimento visa a junção da discussão e votação da destituição de Frederico Varandas, do presidente da MAG, Rogério Alves, e dos restantes elementos do órgão na mesma assembleia geral. Ora, entre a documentação constavam igualmente assinaturas de mais de mil associados, que representam número superior de votos, sendo que para a realização da assembleia geral destitutiva apenas são necessários mil votos.

Agora, caberá ao presidente da MAG, Rogério Alves, e à sua equipa, analisar todo o processo e se o mesmo respeita os trâmites estatutários, de modo a viabilizar a apreciação dos associados ao pedido para destituição do presidente do clube e do órgão que tem como missão defender o cumprimento estatutário e os associados.