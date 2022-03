Rodrigo, uma estreia para o infinito: "Era menino para marcar dez golos num jogo"

Eduardo Duarte, avô da nova aposta de Amorim, falou a O JOGO de um miúdo que "marcava aos cinco e aos dez" na formação. Após uma carreira ligada ao hóquei, chegou a calçar os patins ao neto, mas este só queria jogar à bola.

Quarta-feira passada, no Estádio Cidade de Manchester, foi uma noite de emoções fortes para Rodrigo Ribeiro... e não só.

O avançado, que beneficiou do plano de Amorim de no futuro vir a utilizar mais vezes uma dupla de atacantes e da sua aposta na formação, estreou-se pela equipa principal logo na Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, e com 16 anos, dez meses e onze dias.