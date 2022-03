Rodrigo Ribeiro no pódio dos mais jovens: "Um obrigado não chega"

Jovem avançado de apenas 16 anos foi lançado no jogo com o Manchester City.

Rodrigo Ribeiro foi lançado por Rúben Amorim à passagem do minuto 89 do jogo com o City para o lugar de Slimani, numa situação que o próprio jogador não esperava. Pelo menos, quando foi aquecer, não tinha isso como garantido, admitiu o jovem que pisou pela primeira vez e aos 16 anos, 10 meses e 10 dias um palco da Champions.

Na véspera da partida, já ficara no ar que este podia ser o grande dia para Rodrigo Ribeiro, quando Amorim, em conferência, prometeu que ia "apressar" o jovem. Na noite de quarta-feira, a "ameaça" foi cumprida, passando Rodrigo Ribeiro a ser o segundo dos três mais jovens lançados na Champions pelo Sporting, pela mão de Amorim: Essugo ainda é o mais novo (tinha 16 anos, oito meses e 24 dias) e fecha a lista Gonçalo Esteves (17 anos, 9 meses e 11 dias).

"Quero agradecer o apoio do mister, o que disse de mim e tenho de continuar o meu trabalho e evoluir. Não sabia que ia entrar, fiquei muito feliz. Nada está conquistado, mas era um objetivo. No campo tudo passa e não me senti nervoso. É um sonho realizado. Agora, queremos voltar já no próximo ano", disse Rodrigo Ribeiro à Eleven Sports. Já Amorim, revelou uma "artimanha" para poupar o jovem aos nervos: "Não lhe disse nada de especial. É mais fácil para eles irem aquecer, não perceberem se vão entrar ou não. De repente chamamos, damos as instruções e entra. Desejei-lhe boa estreia e disse-lhe o posicionamento que devia ter, nada mais do que isso."

Nas redes sociais, o jovem jogador deixou uma mensagem de agradecimento. "Sonho de menino... Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, estrear-me pelo clube do meu coração e nesta competição como a Liga dos Campeões. Um obrigado não chega a todos que o tornaram possível, em especial ao Sporting e à minha família. Ambicionávamos uma vitória, mas ainda assim queria agradecer aos adeptos, que foram incríveis!

Agora continuar a trabalhar para atingir ainda mais objetivos. Somos Sporting", publicou no Instagram.