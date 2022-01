Treino do Sporting: Rodrigo Ribeiro foi novidade no arranque da operação Leça

Rodrigo Ribeiro, avançado de 16 anos do Sporting

Sessão foi orientada por Carlos Fernandes, enquanto Rúben Amorim continua ainda a recuperar da covid-19

A presença de Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, foi a principal novidade do primeiro do Sporting a pensar nos quartos de final da Taça de Portugal e no Leça.

O jovem dianteiro, que já atuou na equipa de juvenis, de juniores e de sub-23, participou numa sessão que não teve Jovane Cabral, que continua entregue ao departamento médico, e Gonçalo Inácio, que permanece em isolamento.

O campeão nacional volta ao trabalho esta segunda-feira, de manhã, estando a conferência de imprensa prévia ao encontro com o Leça marcada para as 16h30.