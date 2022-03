Rodrigo Ribeiro, estreia aos 16 anos e na Champions: ""Não sabia que ia entrar..."

Rodrigo Ribeiro estreou-se na equipa do Sporting, com apenas 16 anos

Rodrigo Ribeiro estreou-se na equipa do Sporting, com apenas 16 anos, ao ser lançado em casa do Manchester City e num jogo da Liga dos Campeões

A estreia: "Quero agradecer pelo apoio do míster, do que disse de mim. Tenho de continuar o meu trabalho e evoluir na Academia."

Objetivo: "Não sabia que ia entrar, fiquei muito feliz. Nada está conquistado, mas era um objetivo. Obrigado à equipa técnica por me ter permitido isto."

Sem nervos: "No campo tudo passa, não me sinto nervoso. É um sonho realizado. Queremos voltar já no próximo ano à Liga dos Campeões".

