Rodrigo Ribeiro e a equipa principal: "Apenas me foco no meu trabalho"

Avançado leonino mostrou qualidade contra o Liverpool

Chermiti tem tido oportunidades na equipa principal leonina, mas Rodrigo Ribeiro nem tanto, apesar de se ter estreado há um ano (a nove de março de 2022, com o Manchester City) e de esta época já ter feito dois jogos às ordens de Rúben Amorim. Esta terça-feira, Rodrigo voltou a brilhar pelos jovens leões, ao desequilibrar o jogo com o Liverpool a favor do Sporting, respondendo depois, quando questionado quanto às expectativas de poder atuar mais vezes na equipa A: "Apenas me foco no meu trabalho e deixo depois que o resto seja feito. Estou todos os dias focado em mim e no clube."

Rodrigo disse depois que o Sporting vai "para Nyon com o objetivo de vencer a Youth League", realçando que o clube "já fez história", ao estar pela primeira vez nas meias-finais. Mais importante, no entanto, "é o desenvolvimento como jogadores e como homens", segundo realçou o avançado que está a um mês de completar 18 anos de idade.