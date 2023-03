Rodrigo Ribeiro destacado em Itália: "Está preparado para dar o grande salto"

Jornal italiano Corriere dello Sport analisa as promessas que vão estar na final four da Youth League e destaca o avançado do Sporting

Ainda faltam semanas para a final four da UEFA Youth League, mas em Itália já se analisam os participantes e entre os jogadores mais promissores, para o Corriere dello Sport, está o sportinguista Rodrigo Ribeiro.

O Sporting defronta o AZ Alkmaar numa semifinal e na outra o Milan tem pela frente o Hajduk Split, com os dois jogos agendados para dia 21 de abril.

Segundo a publicação transalpina, Frederico Varandas já terá recebido propostas por Rodrigo Ribeiro, que estará apto a dar o salto, escreve o Corriere: "Rodrigo Ribeiro está preparado para dar o grande salto. A partir da próxima temporada, vai treinar, a tempo inteiro, com a equipa principal, com a qual soma já sete jogos oficiais. 1,85m, 75kg, camisola número 9, velocidade, remate, mudança de direção, estilo, técnica pura. Ele é a estrela da equipa orientada por Filipe Çelikkaya. Em Portugal, é considerado o avançado do futuro".

Fatawu, Afonso Moreira, Mateus Fernandes e Marco Cruz também são destacados.