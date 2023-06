Rodrigo Correia assina contrato de formação: "Identifico-me com Paulinho"

Avançado de 14 anos somou 20 golos em 23 jogos esta época.

Rodrigo Correia assinou um contrato de formação com o Sporting. O avançado de 14 anos, jogou na II Divisão sub-15, onde se destacou como o melhor marcador da prova, tendo somado no total 20 golos em 23 jogos.

"Sou ponta-de-lança e os meus pontos fortes são a desmarcação e a corrida. Gosto muito de marcar golos e fintar", atirou o jovem jogador que está no Sporting desde 2021, destacando Paulinho como a sua principal referência: "É o Paulinho, por ser da mesma posição. Identifico-me com ele", sublinhou. Entusiasmado com o voto de confiança do emblema leonino, o jogador promete continuar a dar tudo pelo clube. "Estou muito contente por assinar este contrato de formação e vou continuar a honrar esta camisola."