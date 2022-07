Rochinha vai ser reforço do Sporting

Rochinha, no Boavista-V. Guimarães

Espera-se a oficialização esta terça-feira

O Sporting assegurou a contratação de Rochinha, extremo que tinha contrato por mais uma época com o Vitória de Guimarães, onde atuou nas últimas quatro temporadas e meia.

As conversações entre as partes tiveram lugar durante os últimos três meses, pelo menos, de acordo com o que apurou O JOGO.

Agora, chegaram finalmente a bom termo, prevendo-se que o contrato seja assinado ainda esta segunda-feira.

Rochinha está em Melgaço com o plantel vitoriano, mas hoje nem sequer participou nos trabalhos da equipa.

Prevê-se que amanhã (terça-feira) se desloque a Lisboa para a respetiva oficialização.