Atacante leonino foi pai pela segunda vez

Rochinha foi ontem pai pela segunda vez, mas nem o momento especial e a atenção que lhe merece impediu que estivesse às ordens de Rúben Amorim, esta quinta-feira à noite, contra o Midtjylland.

O jogador do Sporting assistiu ao nascimento da sua filha Elisa, momento que o clube parabenizou nas redes sociais, mas militou no banco de suplentes do Sporting, mantendo-se ao dispor de Rúben Amorim na partida da Liga Europa, apesar do momento importante na sua vida familiar.