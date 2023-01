Rochinha atrai clubes interessados, mas pretende continuar no Sporting

Panathinaikos, da Grécia, sondou o extremo leonino, mas a sua intenção passa por continuar em Alvalade.

Rochinha foi alvo de uma sondagem por parte do Panathinaikos, da Grécia, mas a intenção do extremo do Sporting passa por continuar em Alvalade, sabe O JOGO.

Figura secundária no plantel, o extremo, de 27 anos, também gerou cobiça na Arábia Saudita, Rússia, Inglaterra e Itália, pretendendo por enquanto seguir ao serviço dos leões, que o contrataram no verão passado ao V. Guimarães por dois milhões de euros.

Na presente temporada, Rochinha soma um golo e duas assistências em 16 partidas disputadas pelo Sporting.