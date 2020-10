Ristovski recusou rumar ao Dínamo de Moscovo: saiba mais

Negociações duravam há alguns dias, mas o lateral-direito não se mostrou entusiasmado com a possibilidade, pois prefere aguardar pelo que pode acontecer no mercado de janeiro.

Estava encaminhada a negociação entre Sporting e Dínamo Moscovo para a transferência de Stefan Ristovski, porém, segundo O JOGO apurou, o lateral-direito internacional pela Macedónia do Norte recusou a mudança, não tendo chegado a acordo com o emblema que encontra-se presentemente em 6.º lugar na Liga russa.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal o jogador prefere estudar as opções que possam surgir na reabertura do mercado de transferências em janeiro próximo, ele que terminará o vínculo laboral com o Sporting em julho de 2022.

Porém, a continuidade de Ristovski em Alvalade até janeiro coloca um problema em termos de gestão, não apenas para o próprio treinador Rúben Amorim, que o afastou dos trabalhos da equipa principal, como para a SAD, pois trata-se de um ativo que chegou mesmo a envergar a braçadeira de capitão de equipa no decurso da última pré-temporada. Quanto a Ristovski, como o nosso jornal oportunamente deu conta, tem uma de duas possibilidades em cima da mesa: retratar-se perante o treinador e consequentemente poder ser reintegrado no plantel principal ou permanecer fora do grupo, concretamente a trabalhar com a equipa B.

Na génese deste diferendo, recorde-se, está o desagrado do técnico com a postura do atleta num dos treinos e consequente reação do mesmo à exclusão das convocatórias para os primeiros jogos da época. Rúben Amorim estava de quarentena quando, através do visionamento dos treinos em vídeo e à distância, detetou o que considerou uma falha do macedónio quanto ao compromisso na execução de um dos exercícios, nos quais não terá correspondido ao pretendido. O resultado foi a exclusão imediata de Ristovski da partida com o Aberdeen. O macedónio não gostou de ser afastado nem dos motivos apresentados, ficando indignado e revoltado, um comportamento que Rúben Amorim viu como uma afronta.

O técnico afastou-o do grupo de trabalho e antes da deslocação a Portimão para a Liga, esclareceu: "O Ristovski fazia parte do grupo e como já aconteceu com outros jogadores, há um caminho a seguir. Quando se desviam do caminho, é a única maneira que vejo de tentar levar isto a um bom porto. O Ristovski ainda não está [no grupo], mas amanhã pode estar. Só Deus sabe." Ontem, Ristovski chegou mesmo a publicar nas redes sociais uma imagem sua sentado no banco de suplentes de Alvalade com a frase: "Estou sempre aqui... eu não me movo".