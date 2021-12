Ristovski reage ao dérbi com uma imagem de Jesus: "E sim, são três batatas"

Jogador da Macedónia do Norte trabalhou com o técnico em Alvalade.

Stefan Ristovski, internacional macedónio que passou pelo Sporting, reagiu de forma curiosa ao triunfo dos leões por 3-1 em casa do Benfica, para a ronda 13 do campeonato. O atual jogador do Dínamo Zagreb publicou nas redes sociais uma espécie de provocação a Jorge Jesus, com o qual trabalhou na passagem pelo emblema de Alvalade.

"E sim, são três batatas", surgia escrito numa "storie" do Instagram, numa imagem onde Ristovski surge ao lado do atual técnico do Benfica.

Quanto ao jogo, Sarabia (8 minutos), Paulinho (62) e Matheus Nunes (68) marcaram os golos dos leões, que ainda estão invictos no campeonato e somaram o oitavo triunfo consecutivo, com Pizzi (90+6) a reduzir para o Benfica.

O Sporting passou a somar 35 pontos, os mesmos do FC Porto, que lidera por ter melhor diferença de golos, com o Benfica, que sofreu a segunda derrota no campeonato, a ficar a quatro pontos do duo da frente.