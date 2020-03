Ristovski está a partilhar a sua rotina de isolamento no Instagram do Sporting

Lateral-direito foi o eleito para mostrar a sua rotina na conta de Instagram do Sporting e tem mostrado a sua especial cumplicidade com Neto e Bruno Fernandes

Escolhido para partilhar a sua rotina de isolamento na conta de Instagram do Sporting, Ristovski tem entretido os adeptos com uma série de exercícios físicos e de habilidade com bola na sua casa, com a motorizada de brincar do seu filho a pagar as favas de um toque menos feliz do lateral macedónio.

Por entre stories onde revelou qual o seu pequeno-almoço, Ristovski também criou uma sessão de perguntas e respostas, da qual Neto e Bruno Fernandes não se coibiram de participar. Enquanto o central mostrou-se disponível para lhe entregar o almoço à porta, o médio do Manchester United dedicou-lhe uma mensagem de amizade em italiano: "Te voglio benne, fratello" ou, em português, "Adoro-te, meu irmão".

Ao longo do dia, o camisola 13 do Sporting vai continuar a partilhar os seus vídeos na conta oficial de Instagram do clube de Alvalade.