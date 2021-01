Ristovski em contrarrelógio: uma desistência e a derradeira hipótese para o lateral

AEK não aceitou exigências do Sporting e fecha com Oleg Danchenko, do Rubin Kazan. Italianos

são a derradeira hipótese.

O AEK parecia estar na pole position para resolver a situação de Ristovski, encostado no Sporting, mas, nas últimas horas, apurou O JOGO, o emblema grego desistiu do internacional pela Macedónia do Norte, optando por fechar negócio com o Rubin Kazan, da Rússia, pelo ucraniano Oleg Danchenko.

Ao que conseguimos apurar, os atenienses não concordaram com a cláusula de opção de 2,5 milhões de euros pedida pelos leões no contrato de empréstimo, virando-se para o lateral do Leste.

Ainda assim, o defesa-direito ainda tem uma oportunidade de sair nesta janela, uma vez que, e tal como avançou a Imprensa de Itália, o Spezia, da Serie A, está a tentar garantir o seu concurso junto dos verdes e brancos. Resta saber se aceitam as condições da SAD, que não vai baixar a fasquia, apesar de ter o jogador nos bês.